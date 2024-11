Arriva l’ufficio postale mobile. Servizi garantiti ai cittadini

A Novafeltria l’ufficio postale si rinnova e nel frattempo mette le ruote... Per garantire la continuità del servizio durante i lavori di ristrutturazione, un camper di Poste è stato posizionato vicino alla sede storica di piazza Roma (a 10 metri dall’ufficio), operativo dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.35 e il sabato fino alle 12.35, ma senza sportello Atm attivo 24 ore su 24. Novafeltria è tra i comuni scelti per il progetto Polis - Casa dei servizi di Cittadinanza digitale, un’iniziativa promossa dal Governo e Poste italiane per facilitare l’accesso ai servizi pubblici. Con il completamento dei lavori, previsto per il 31 novembre, l’ufficio offrirà nuovi spazi e tecnologie per consentire il ritiro di documenti come passaporti, certificati anagrafici e previdenziali, riducendo i tempi di attesa e gli spostamenti. Novafeltria diventa così un punto chiave per i servizi digitali al cittadino, con l’obiettivo di avvicinare la pubblica amministrazione ai residenti.

m.c.