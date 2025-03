Arriva Zingaretti: al cinema Fulgor trova posto ‘La casa degli sguardi’

Ci sono storie che profumano di riscatto e resilienza. Emozioni, che se vissute sulla propria pelle tendono ad avere quel qualcosa in più di speciale. Un’emozione pura e intensa che giovedì, alle 21, il cinema Fulgor di Rimini proverà a far sentire accogliendo l’anteprima de La casa degli sguardi, il debutto alla regia di Luca Zingaretti. Il film, prodotto da Lucky Red, vede come protagonista Gianmarco Franchini, al suo secondo ruolo cinematografico dopo Adagio, nei panni di Marco. Un giovane poeta alcolizzato che dopo aver abbandonato la scuola, perde gli amici di sempre e viene lasciato dalla sua ragazza. Poi però un incidente stradale causato dall’ennesima sbronza gli cambia la vita. D’un tratto si ritrova in ospedale, sorvegliato dal padre, un tranviere severo che non smette di stargli addosso. Per evitare guai giudiziari, Marco trova lavoro come addetto alle pulizie all’ospedale pediatrico Bambin Gesù di Roma. Qui, tra bambini malati e infermieri instancabili, imparerà a guardare la vita con occhi nuovi. Un percorso di dolore e rinascita che lo porterà a riscoprire se stesso.

La serata al Fulgor sarà impreziosita dalla presenza dello stesso Zingaretti, che incontrerà il pubblico dopo la proiezione. Un’occasione unica per scoprire il dietro le quinte di un’opera che promette di lasciare il segno. E per Zingaretti questo evento ha un sapore ancora più speciale: l’attore ha un legame particolare con Rimini, città che lo ha visto protagonista nelle file del Rimini Calcio per qualche mese nel 1978, a soli 17 anni. Non a caso, nel 2022, a conferma di questa unione tra la città e l’attore, gli è stata dedicata una maglia a scacchi biancorossa con ‘Zingaretti 7’ scritto sulla schiena proprio da parte dell’allora dirigente del Rimini Franco Peroni. Per chi vuole partecipare, il biglietto d’ingresso costa 8 euro e può essere acquistato sia online che direttamente in cassa. La biglietteria è aperta oggi dalle 16.30 mentre domani a partire dalle 19.30.

Aldo Di Tommaso