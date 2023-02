Arrivano 500 giornalisti "Tenete aperti i negozi"

Giornalisti al palazzo dei congressi da martedì a giovedì prossimo. Per l’evento della Fnsi saranno oltre 500 le persone che arriveranno in città tra i 400 delegati e i loro famigliari. Lo faranno in un periodo infrasettimanale in febbraio, quando buona parte delle attività prende fiato e guarda ai giorni di chiusura. Quanto basta alla sindaca per lanciare un appello agli esercenti riccionesi. "Per questo importante evento Riccione sia accesa e accogliente: è la nostra migliore vetrina. Attendiamo almeno 500 persone. È grande la soddisfazione di poter ospitare nella nostra città l’importante evento di una delle categorie professionali determinanti per la tenuta di una democrazia". Il Comune ha già deciso di fare la propria parte. "Grazie alla mostra su Frida Kahlo ci presenteremo con una offerta culturale di livello" riprende la prima cittadina. Ma a fare la differenza saranne le attività. "L’appuntamento è di prestigio e porterà a Riccione tantissime persone che, una volta conclusi i lavori, saranno nelle vie della città per godersi le vie dello shopping, i locali e i ristoranti. Una Riccione accesa e accogliente sarà la nostra più bella vetrina". Apello sottoscritto dal presidente di Aser, Matteo Naccari: "Carissimi commercianti, confidiamo in una vostra apertura".