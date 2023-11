Arrivano 500mila euro per aiutare chi è in cerca di un tetto

Sono un centinaio i cittadini che, a un mese dall’apertura, si sono rivolti allo sportello informativo dell’Agenzia per la Locazione. Il nuovo ufficio in corso d’Augusto punta a favorire l’incontro tra i proprietari di case e i potenziali affittuari. Come? Offrendo a entrambi un supporto in tema di affitto: dall’attivazione alla conduzione e chiusura del contratto, alla gestione delle risorse comunali.

Tra gli utenti che si sono rivolti allo sportello, una decina sono proprietari di immobili, interessati all’iniziativa regionale del Patto per la Casa. Uno strumento innovativo che incentiva il match domanda e offerta. "L’emergenza abitativa è una delle principali questioni che affliggono tutte le città italiane – spiega l’assessore alle Politiche per la Casa, Kristian Gianfreda –. ‘Casa Rimini’ intende essere un nuovo patto di comunità, poiché riteniamo che la sfida dell’abitare non possa essere risolta solo con interventi dall’alto, di natura pubblica". E sempre in tema casa, aumenta di 443mila euro il fondo affitto, con nuovi 300 beneficiari nel Distretto di Rimini. "Una misura fondamentale – aggiunge Gianfreda– per supportare tante famiglie che faticano a pagare il canone mensile".

Con l’incremento del fondo affitto da parte della Regione Emilia-Romagna, appunto di 443mila euro, l’elenco dei beneficiare si allargherà di 300 nuovi utenti che si aggiungeranno ai 1.585 nuclei familiari già beneficiari. Questo avanzamento permetterà di arrivare a una copertura complessiva stimata di 1.885 richieste, tutte sotto i 17 mila euro di Isee. Il contributo prevede un importo non superiore a 3 mensilità per un massimo di 1.500 euro e varia a seconda del canone d’affitto di ciascun contratto.

"Con questo intervento si aggiunge un nuovo tassello a capitolo del sostegno all’affitto, al fine di garantire un aiuto fattuale a quella parte di comunità attualmente più in difficoltà", conclude l’assessore.