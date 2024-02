Arrivano duemila atleti al Play Hall con il karate

Oltre duemila iscritti invadono la città a colpi di karate. Torna in aprile a Riccione l’Adidas Open Italia Karate. La competizione è di livello internazionale tant’è che parteciperanno molti karateki provenienti da Paesi esteri oltre a quelli in arrivo dal resto d’Italia. Gli atleti italiani, partecipando alle gare, potranno acquisire punti preziosi per il ranking della nazionale. La competizione rappresenta l’evento annuale della Fijlkam, la Federazione italiana judo lotta karate arti marziali. Le sfide si terranno all’interno del Playhall di viale Carpi tra il 10 e il 12 aprile, mentre i karateki potranno utilizzare il pattinodromo per il riscaldamento. "La città di Riccione è molto contenta e grata di potere tornare a ospitare un evento di così alto livello e prestigio in un periodo strategico, tra la Pasqua e i ponti di 25 aprile e primo maggio, anche in chiave turistica. Ringrazio Adidas, la Fijlkam e il Centro Karate Riccione" spiega l’assessore allo Sport Simone Imola che nei giorni scorsi in municipio ha incontrato il responsabile Adidas nazionale Emilio Appiana, e Moreno Villa e Manuela Gasperoni del Centro Karate Riccione.