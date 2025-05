Arrivano gli infermieri di famiglia. L’ambulatorio sarà in via Sicilia

Dopo il medico di famiglia arriva l’infermiere di famiglia, o di comunità. Il nuovo servizio è stato illustrato lunedì pomeriggio in biblioteca. Ci sarà una sede, individuata in viale Sicilia 31, in zona Fontanelle, dove gli infermieri accoglieranno i pazienti. Saranno sette in tutto, questi i loro nomi: Sabrina Dinolfo, Manuela Volpinari, Annalisa Avanzolini, Michela Battarra, Elena Lazzari, Zoe Vaccarini e Antonello Maria Crisci. Questi professionisti riceveranno in ambulatorio, in libero accesso, dal lunedì al venerdì dalle 17 alle 18 e il sabato dalle 10,30 alle 11,30. Il servizio è gratuito e può anche essere attivato da cittadini e professionisti chiamando il numero telefonico 0541-668340 dal lunedì al sabato (orario 7-13) o la segreteria funzionante tutto il giorno al numero 0541 668341, oppure tramite mail scrivendo a ifec.riccionesud@auslromagna.it).

Quello dell’infermiere di famiglia è un nuovo servizio. Si tratta di una figura che collaborerà in concreto con il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta alle cure territoriali dei cittadini. Prenderà in carico gli utenti a media o bassa complessità assistenziale, non solo in ambulatorio, ma anche al domicilio dell’utente. "Siamo erroneamente abituati a percepire il valore della salute soprattutto nei momenti di crisi, quando si attivano interventi di emergenza – spiega Ardigò Martino direttore del distretto di Riccione –. In realtà, il benessere e la salute delle persone si costruiscono sul territorio, prima e dopo gli eventi acuti, attraverso interventi domiciliari, educazione sanitaria, presa in carico precoce, continuità assistenziale e supporto a chi non è in grado, da solo, di orientarsi nella complessità dei percorsi di cura. Ambiti in cui l’infermiere di famiglia e di comunità opera in modo integrato, competente e vicino alle reali condizioni di vita".

La nuova organizzazione delle cure territoriali prevede un’assegnazione diretta di circa 3mila assistiti a ciascun operatore.

Andrea Oliva