Arrivano i maestri di karate per le lezioni di Hiroshi Shirai

Lo sbarco dei karateki. Da oggi a domenica, Bellaria Igea Marina ospiterà lo stage nazionale di tecnici, istruttori e maestri Fikta - Federazione Italiana Karate Tradizionale e discipline Affini e ISI - Istituto Shotokan Italia. Al Palazzetto dello Sport di viale Ennio si ritroveranno 500 cinture nere, tra praticanti e addetti ai lavori. Protagonista della tre giorni, il maestro Hiroshi Shirai, cintura nera 10^ dan, conosciuto in tutto il mondo quale depositario autorevole e prestigioso delle discipline tradizionali. Il Maestro Shirai, che è capo scuola della FIKTA e dell’ISI, dirigerà lo stage alla presenza tra gli altri di Giovanni Morsiani (consigliere federale e Vice Presidente vicario della Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali), di Sergio Donati (già vice presidente Fijlkam), di Giacomo Spartaco Bertoletti (editore della rivista Samurai), di Giovanni Gordiani (referente per la Eur Ethics Etsia, ente riconosciuto dall’Unione Europea per gli sport praticati ad alto livello). Oggi alle 16 alla presenza del sindaco Filippo Giorgetti, il via allo stage, che si concluderà alle 18 con la cerimonia di consegna dei sesti dan.