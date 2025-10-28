Arrivano i rinforzi per San Martino: 40 vigili inviati dai comuni vicini

San Martino quest’anno farà gli straordinari. Saranno ben quattro i giorni di fiera, da sabato 8 fino a martedì 11 novembre. Cinque, contando anche la tradizionale anteprima del venerdì, con le osterie e gli stand gastronomici aperti già al pomeriggio. Una fiera così lunga non capitava da tempo. I disagi, per i residenti e per il traffico, saranno inevitabili. Per questo l’amministrazione di Santarcangelo e la polizia locale, insieme alla Blu Nautilus (la società che organizza le fiere per conto del Comune) sono al lavoro da mesi, per predisporre il piano per la viabilità e la sicurezza. La gestione della viabilità è tra le questioni prioritarie. Per l’impatto di San Martino sulla città, specie per chi vive nelle aree interessate dalla fiera e a ridosso della manifestazione. Per il fenomeno del parcheggio selvaggio, che crea (specie nella giornata di domenica) sempre molti problemi e aumenta i disagi alla circolazione, già messa a durissima prova dall’affluenza di tante migliaia di visitatori.

"Stiamo lavorando con massima attenzione e impegno, insieme agli organizzatori, sul fronte dell’ordine pubblica e della sicurezza e sul tema della viabilità – sottolineano l’assessore alla sicurezza Luca Paganelli e Daniele Del Fabbro, comandante della polizia locale di Santarcangelo – Cercheremo anche per quest’anno di mettere in campo tutte le azioni possibili per attenuare gli inevitabili disagi alla viabilità". Per farlo, Santarcangelo ha chiesto aiuto ai ’vicini’. Durante i giorni della fiera saranno impegnati, insieme agli agenti del comando di via Andrea Costa, anche 40 colleghi inviati come rinforzo della polizie locali di Rimini, Riccione, Bellaria e anche di Cesena, Cesenatico, San Mauro Pascoli, Gatteo e Unione Rubicone e mare. La maggior parte di loro sarà impiegata nelle giornate clou della fiera, sabato 8 e domenica 9.

Per quanto riguarda il piano della sicurezza, sono stati già fatti diversi incontri con la Prefettura e le forze dell’ordine e altri sono in programma nei prossimi giorni. Anche la compagnia provinciale dei carabinieri invierà i rinforzi a Santarcangelo. Gli ultimi dettagli saranno messi a punto tra la fine di questa settimana e l’inizio della prossima. Ci sarà – come capita da alcune edizioni – la massima attenzione nel contrasto ai venditori abusivi.