Arrivano i turisti, ‘salotto’ senza cantieri

Arrivano i turisti e se ne va il cantiere nell’isola pedonale. L’assessore Simone Imola annuncia la fine dei lavori sulla pavimentazione della zona centrale, ma servirà altro per placare e aspettative degli operatori del centro. Sistemati i mattoncini arrivano nuove richieste. "La sistemazione della pavimentazione era il minimo per ripristinare il decoro dell’area centrale – premette il presidente del consorzio Ceccarini, Maurizio Metto –. Positivo che si sia proceduto, ma abbiamo chiesto qualche altro piccolo intervento che riteniamo significativo. Uno di questi è la presenza di cestini dell’immondizia per una raccolta differenziata. In una città che vuole definirsi green devono esserci.Inoltre per l’estate serve una costate attenzione e pulizia di tutta l’area centrale". Questo per l’immediato mentre "attendiamo la futura progettazione del centro. Abbiamo fatto mesi fa un primo incontro con l’architetto Matteoni incaricato di procedere con la progettazione. Attendiamo di vedere i primi elaborati. Per il momento siamo concentrati sulla stagione che è partita in modo complicato. Se pensiamo al commercio, la difficoltà è ormai cronica e le problematiche scaturite dall’alluvione hanno peggiorato la situazione. Dobbiamo comunicare con decisione la nostra realtà, una città e una riviera pienamente aperta e accessibile". Intanto la città si sta riempiendo per un fine settimane che dovrebbe portare buoni indici di occupazione negli alberghi e una spiaggia finalmente popolata. "Contiamo che l’estate possa partire con questo ponte. Per quanto ci riguarda abbiamo in previsione due importanti eventi in giugno come Consorzio". Uno di questi porterà Lamborghini in ‘salotto’, e sarà molto più di una passerella.

I bolidi alti solo pochi centimetri da terra non dovranno temere mattoncini sfalsati dalle radici dei pini. "Siamo intervenuti su dei tratti della pavimentazione estremamente ammalorati – spiega l’assessore Imola –, in particolare sia in viale Corridoni che in viale Dante. Avevamo dato la priorità ai viali principali ma, come annunciato, siamo riusciti a terminare i lavori entro l’inizio della stagione estiva". Gli operai hanno messo mano anche a quella che un tempo era chiamato Viale delle Stars’, inaugurato da Gina Lollobrigida nel 2004. "Dopo quasi vent’anni il legname con cui era stata costruita era diventato pericoloso – aggiunge l’assessore –. Mancavano dei listelli e altri si erano sollevati: per i pedoni passare era davvero proibitivo. Abbiamo scelto di lasciare le vecchie mattonelle, ancora in buono stato, ripristinando le pochissime che erano state danneggiate".

Andrea Oliva