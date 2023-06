Arrivano i vigilantes, ma saranno ‘contingentati’

Arrivano i vigilantes tra viale Ceccarini e viale Dante. L’incontro di ieri mattina tra la commissaria Rita Stentella e i presidenti dei tre comitati coinvolti, Maurizio Metto del consorzio Ceccarini, Giorgi Fortunato dell’associazione Riccione Alba, e Pasquale Lonero del comitato di viale Dante, ha sbloccato il progetto. Erano stati i comitati a chiedere un incontro alla commissaria per capire se c’erano i margini per poter procedere anche quest’anno con l’iniziativa che vuole portare il servizio di vigilanza negli assi commerciali tra l’Alba e il centro fino alla zona di piazzale Roma. "Dalla commissaria abbiamo avuto la rassicurazione che il Comune intende procedere anche quest’anno con il finanziamento dell’iniziativa – premette Giorgio Fortunato -. Ma le risorse a disposizione saranno inferiori rispetto a un anno fa". Il taglio annunciato sarà sensibile. La cifra a disposizione per pagare il servizio "dovrebbe aggirarsi sui 40mila euro" aggiunge Maurizio Metto. L’estate scorsa il progetto venne rifinanziato più volte durante la stagione estiva arrivando a superare i centomila euro di investimento. La cifra ridotta dovrebbe comunque essere in grado di garantire la copertura che i comitati si aspettano. "Un anno fa si partì l’ultimo fine settimana di maggio, procedendo inizialmente con i weekend e poi i tutti i giorni nella parte centrale dell’estate finendo a metà settembre – ricorda Fortunato -. Quest’anno dovremmo essere in grado di partire in occasione della Notte rosa coprendo la parte centrale della stagione. Non dimentichiamo poi che la stessa municipale quest’anno ha fatto diverse nuove assunzioni, altro fattore che consentirà un maggior presidio della città". Ad organizzare il servizio dovranno essere i comitati. Saranno loro nei prossimi giorni a cercare la disponibilità e la collaborazione degli istituti di vigilanza per trovare uomini e risorse così da realizzare il progetto. Il Comune finanzierà in seguito l’iniziativa dei comitati. "Dovremo cercare di muoverci velocemente per arrivare ad avere il servizio attivo per la Notte Rosa – riprende Metto -. La giunta, quando ancora in carica, aveva già avuto contatti con gli istituti. Speriamo di chiudere quanto prima". L’incontro è stata anche l’occasione per fare il punto sugli eventi. La commissaria ha rassicurato i referenti dei comitati anche sui concerti di Radio Deejay, "dicendoci che saranno confermati" aggiunge Metto. "Sarebbe tuttavia più semplice affrontare la programmazione in città – conclude il presidente del Consorzio – se la parte politica mettesse fine alle polemiche. Avranno la campagna elettorale per fronteggiarsi, ma oggi sarebbe bene presentare una città unita per agevolare e iniziative che potranno esserci in estate".

Andrea Oliva