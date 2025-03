Arrivano in 1.300 per correre alla StraRiccione

Dopo le bici si corre. Dopo la Granfondo e le due tappe della Settimana Internazionale Coppi e Bartali, domenica torna la StraRiccione. La podistica, che gode dell’omologazione della Fidal come gara nazionale, fa registrare un’edizione 2025 da record con 600 atleti iscritti alla competizione (10 chilometri) e oltre 700 partecipanti attesi per la non competitiva. Mentre le iscrizioni alla gara competitiva sono sold out da tre giorni, il comitato organizzatore ha deciso, visto il forte interesse all’evento, di dare la possibilità di iscriversi alla podistica non competitiva anche la mattina della gara. La partenza è prevista da piazzale Ceccarini alle 9,30, con ritrovo dalle 7,30. Anche l’arrivo sarà in piazzale Ceccarini. I podisti toccheranno la zona porto prima di dirigersi verso sud in viale Torino, ritornando per i viali San Martino e Gramsci, fino ad arrivare in centro.