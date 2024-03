Arrivano le bodycam per i capitreno

Ha preso il via in Emilia-Romagna la sperimentazione delle bodycam indossate dai capitreno sui convogli di Trenitalia-Tper. Da venerdì scorso, 1° marzo, sono 30 gli addetti che, su base volontaria, testeranno per sei mesi la videocamera indossare durante il loro turno a bordo dei treni regionali. Una misura nata per contrastare il fenomeno delle aggressioni a bordo dei convogli: diversi gli episodi registrati in passato anche nel Riminese. "Vogliamo che i passeggeri e il personale possano viaggiare e lavorare sempre di più in condizioni di sicurezza sui treni regionali - commenta l’assessore regionale ai Trasporti, Andrea Corsini - le bodycam possono funzionare da deterrente soprattutto a difesa del personale di bordo e rappresentano uno strumento aggiuntivo alle misure di sicurezza già realizzate, visto che tutti i nuovi treni regionali sono già dotati di un sistema di videosorveglianza attivo".