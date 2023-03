Arrivano nuovi giochi nei parchi pubblici

La rete scalabile, una tripla altalena e una giostra girevole "inclusive di ultima generazione" anche per i bimbi con mobilità ridotta. E poi scivoli, arrampicate, torrette, pannelli didattici. Una pioggia di nuovi giochi quella in arrivo nei parchi di Bellaria Igea Marina, dove saranno anche "risistemate le attrezzature già esistenti". Sono tanti quelli che hanno bisogno urgente di manutenzione per consentire un utilizzo in totale sicurezza da parte dei bambini. Quello che l’amministrazione comunale definisce "un significativo intervento che coinvolgerà parchi e aree pubbliche, con l’installazione di nuovi giochi per bambini e la sistemazione di quelli già esistenti", prevede oltre 60.000 euro di investimenti.

Cifra nella quale sono anche compresi i (circa) 5.000 euro indirizzati al Comune attraverso il 5 per mille, da parte di chi ha scelto, lo scorso anno, di devolvere il contributo ai Servizi sociali dell’ente. Cittadini che il Comune ringrazia perché in questo modo hanno contribuito concretamente "a una buona causa, vedendo la somma destinata espressamente all’acquisto e all’installazione di giochi inclusivi che diano pari accesso a tutti i bambini in termini di divertimento e socializzazione".

"Il corposo investimento – prosegue l’amministrazione – permetterà di intervenire in maniera diffusa e omogenea su tutto il territorio e di dedicare la giusta attenzione anche ai parchi più piccoli e periferici". Quali? Dalla zona Cagnona, dove ad esempio si interverrà nel parco di via Alessandria, sino alla zona Sud, con interventi nel grande polmone verde cittadino, il parco del Gelso. Altre zone interessate sono il parco di via San Martino, che sarà dotato di un "gioco di equilibrio pensato per migliorare la coordinazione di movimento, particolarmente utile ai piccoli frequentanti dell’antistante scuola d’infanzia Il Gabbiano". I giochi installati saranno "di varie tipologie ed innovativi, come la rete scalabile al parco Giovanni Paolo II, di fianco al municipio. Tanti i "giochi inclusivi appositamente studiati e realizzati per consentire il gioco anche ai bambini con ridotta mobilità". E’ il caso del parco di via Alessandria, con una "tripla altalena inclusiva, per il divertimento in contemporanea di tre bambini", e del parco del Gelso, dove sarà collocato un gioco comprensivo di scivoli, arrampicata, torretta, un pannello didattico e una "giostra girevole inclusiva di ultima generazione che potrà essere utilizzata da due o più bambini". Stesso tipo di giostra al parco Caduti di Nassiriya in zona Belverde. Prima dell’estate in arrivo un nuovo parco giochi al parco Pavese, con attrazioni per ulteriori 21mila euro.