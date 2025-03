Arrivano nuovi giochi nelle aree verdi dedicate ai bambini

Dopo il parco Ugo La Malfa, dove nel mese scorso sono stati installati nuovi giochi per i bambini, anche l’area verde della Lomellina oggi può contare su nuove attrezzature ludiche per l’infanzia. L’intervento nell’area verde tra i viali Lodi e Cremona ha previsto l’installazione di una torretta con scivolo e di un bilico oltre alla sostituzione dell’antitrauma in gomma con la ghiaia. Diversi altri parchi cittadini verranno dotati di nuove strutture per i bambini. Al parco dei Normanni di viale Riace sarà creata una ‘palestra’ con pavimentazione antitrauma realizzata in ghiaia. Al parco di viale Panoramica verrà installata una torretta con altalena, una pavimentazione antitrauma sempre in ghiaia e un bilico. Al parco della Resistenza saranno rimossi il girello, la molla e il pannello attività che saranno riposizionati in un’altra area verde. Nuove staccionate saranno installate al parco Sette Nani e al parco di viale Panoramica.