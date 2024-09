Arrivato il pontone. Parte la fase 2 per prolungare il molo Inizia la fase 2 del prolungamento del braccio di levante del molo, con il posizionamento dei massi provenienti dalla Croazia per la messa in sicurezza del porto. L'intervento, guidato dall'ingegner Mancinelli, deve concludersi entro dicembre per non perdere i finanziamenti sovracomunali.