"Arriverà il prestito saudita di 29 milioni per l’aviosuperficie"

"Il prestito saudita arriverà. La collettività dovrà farsi carico di altri 29 milioni di euro di debito pubblico per far contenti, ancora una volta, i pochi utilizzatori dell’aviosuperficie". Torna all’attacco il comitato civico di Torraccia, dopo "aver saputo dalla tv di Stato e non dal governo – sottolineano – delle importanti novità sullo sviluppo dell’aviosuperficie di Torraccia". Il Comitato promette battaglia. "Siamo stanchi di ascoltare finte promesse sbugiardate solo dopo pochi giorni, non ci fermiamo qua e intraprendemo ulteriori azioni a tutela dei residenti del luogo e della collettività, incluse manifestazioni, incontri pubblici e pubblicazione di materiale raccolto negli anni".