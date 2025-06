Arruolato un drone per ripulire la fossa

Oggi e domani la Fossa Patara sarà al centro di un’ispezione che utilizzerà un drone per un rilievo dettagliato del suo fondo. Questa operazione permetterà di realizzare una mappatura precisa e la ricostruzione 3D della fossa, fornendo dati essenziali per i prossimi interventi. Una fase propedeutica ai lavori di pulizia della fossa previsti nei prossimi mesi.

Per permettere al drone di operare in sicurezza, sarà necessario accedere ad alcuni ingressi privati adiacenti alla fossa. Durante le operazioni, in particolare nei punti che si trovano in via Santa Chiara e via Guerrazzi, si renderà necessaria la chiusura temporanea al traffico. Ogni interruzione avrà una durata massima stimata di 20 minuti e l’accesso ai mezzi di soccorso e alle forze dell’ordine sarà sempre garantito. In caso di imprevisti, i lavori potrebbero essere posticipati a una data successiva.

Per segnalazioni urgenti relative a guasti, rotture o emergenze sui servizi idrici, fognari e di depurazione, è disponibile il numero verde gratuito di Hera: 800.713.900.