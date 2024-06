Arsenale inesploso nel parco

Bonificato dagli ordigni bellici trovati il parco che si affaccia su via Regina Margherita al civico 161. Sono stati fatti saltare nella cava di San Leo, dal personale Cmd del reggimento genio ferrovieri di Castel Maggiore dell’Esercito. Che a Rimini aveva ritrovato 370 cartucce da 7,62 mm USA, 18 bossoli per granata d’artiglieria da 37 mm USA, 5 granate d’artiglieria da 37 mm HE (alto esplosivo) SAP USA, 12 granate d’artiglieria da 37 mm APC-T (azione perforante) USA, una bomba da mortaio da 3 pollici HE (alto esplosivo) UK, e 200 proiettili.