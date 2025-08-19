Un arsenale nascosto tra coltelli, tirapugni e giocattoli pericolosi

Rimini, 19 agosto 2025 – Coltelli a serramanico, a farfalla, pugnali e piccoli machete degni di Rambo. Sono le armi bianche rinvenute nel magazzino di un cittadino del Bangladesh, da anni residente nel Riminese, che gestisce un negozio non lontano dal centro storico. Un arsenale da guerriglia, destinato a invadere i banchi dei bazar e dei negozi etnici della città.

Sotto la direzione del comando provinciale di Rimini, i militari del Gruppo delle Fiamme Gialle, affiancati dai tirocinanti della scuola ispettori e sovrintendenti di L’Aquila, hanno smantellato una rete di stoccaggio e distribuzione che riforniva diversi punti vendita sparsi in tutta la città, specialmente quelli nella zona turistica e lungo i viale delle Regine.

L’indagine condotta dai finanzieri riminesi ha portato al sequestro di oltre 3.200 coltelli e tirapugni in acciaio: tra questi balisong, lame a scatto e serramanici, oggetti non solo proibiti ma insidiosi perché facilmente occultabili e destinati a un utilizzo ben lontano dal collezionismo o dalla semplice esposizione. Accanto alle armi, i militari hanno trovato anche 340mila articoli contraffatti, tra cui migliaia di giocattoli e pupazzi privi di certificazioni di sicurezza, realizzati con materiali scadenti e quindi pericolosi per i bambini. Piccoli oggetti dall’aspetto apparentemente innocuo. C’erano i colorati “Labubu”, diventati un fenomeno di massa tra i giovanissimi, i diffusissimi “Pikachu” e i pupazzi azzurri di “Stitch”, tutti privi di certificazioni di sicurezza e realizzati con materiali scadenti, facilmente infiammabili e potenzialmente tossici.

Dietro l’apparente innocenza di un giocattolo, si nascondeva quindi un rischio concreto per la salute. La posizione del commerciante, denunciato a piede libero per ricettazione, commercio di beni contraffatti e vendita non autorizzata di armi, è ora all’esame dell’autorità giudiziaria. Sul fronte amministrativo, la Guardia di Finanza ha segnalato al questore le violazioni in materia di armi con proposta di chiusura delle attività collegate.

L’operazione si inserisce in un più ampio quadro di controlli che dall’inizio dell’anno hanno già portato al sequestro di circa un milione di articoli irregolari. “La contraffazione – sottolineano dal comando provinciale della Guardia di Finanza di Rimini – non è soltanto un inganno ai danni dei consumatori, ma un moltiplicatore di illegalità che alimenta lavoro nero, evasione fiscale, riciclaggio e criminalità organizzata”.