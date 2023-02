Arsenale sepolto a Viserba Esplose sessanta granate

Una volta messe le une a fianco delle altre, gli artificieri dell’Esercito Italiano effettivi al Reggimento genio ferrovieri di Castel Maggiore, nel bolognese, hanno contato 60 granate di artiglieria da 152 millimetri ad alto esplosivo di fabbricazione italiana e 21 bossoli per granate di artiglieria. Un vero arsenale risalente alla Seconda guerra mondiale che nella giornata di domenica è stato fatto brillare nella cava a San Leo. Gli artificieri hanno impiegato tre settimane per far esplodere in sicurezza il considerevole quantitativo di ordigni ritrovati in autunno a Viserba. Nell’ottobre scorso durante le operazioni di scavo nella zona di via Villanova di Rimini, tra via Orsoleto e l’autostrada era stato ritrovato un ordigno. A quel ritrovamento se ne sono aggiunti altri, facendo venire alla luce un vero arsenale rimasto sepolto per oltre settant’anni nelle terra.

Per cercare le cause di quell’esplosivo accumulato in un unico punto bisogna tornare agli anni della guerra quando Rimini si ritrovò sulla Linea Gotica. Sulla città e sulle campagne caddero bombe dal cielo o sparate da carri armati e navi, fino alle battaglie casa per casa con proiettili d’artiglieria. Fin dal termine della Seconda guerra mondiale vennero ritrovati ordigni, e nonostante siano trascorsi decenni ancora oggi se ne trovano alcuni ancora attivi e pericolosi. Ma di solito si tratta di ritrovamenti singoli, bombe sganciate da aerei o proiettili d’artiglieria rimasti sul campo di battaglia. Questa volta invece quanto emerso dalla terra ha sorpreso anche il Reggimento genio ferrovieri. Trovare quantitativi simili di ordigni è fatto abbastanza raro. E’ possibile che granate e bossoli fossero stati stoccati per una importante azione militare, forse per tagliare vie di comunicazione e isolare l’avanzata del nemico.

La rimozione degli ordigni era iniziata nei primi giorni di dicembre. Poi il trasporto nella cava di San Leo dove poter far brillare in totale sicurezza le bombe. L’attività di distruzione è stata diretta e coordinata dalla Prefettura di Rimini e dal Comando Forze Operative Nord di Padova. Gli artificieri sono stati impegnati per ben tre settimane. Sono prima stati realizzati dei ‘fornelli’ per contenere una parte degli ordigni poi ricoperti con materiale inerte a bassa granulometria. A quel punto attraverso azioni controllate a distanza gli artificieri hanno fatto esplodere giorno dopo giorno l’arsenale arrivato dal passato fino a domenica quando è brillato l’ultimo proiettile.

Andrea Oliva