Art bonus, il tempietto di Sant’Antonio in gara

Il Tempietto di Sant’Antonio da Padova è ufficialmente in gara per il Concorso Art Bonus 2025, l’iniziativa promossa dal Ministero della Cultura e da Ales, in collaborazione con Promo Pa Fondazione - LuBeC, per valorizzare il patrimonio culturale italiano e promuovere la partecipazione dei cittadini nella tutela dei beni artistici. Questo suggestivo monumento cinquecentesco, situato nel cuore di piazza Tre Martiri a Rimini, può essere votato online sulla piattaforma www.artbonus.gov.it fino al 14 aprile 2025. Successivamente, il 15 aprile, si svolgerà il Click Day sui canali social di Art Bonus, in cui sarà possibile votare i 30 progetti finalisti, i 15 più votati per categoria.

Il restauro del tempietto, concluso nel dicembre 2024, è stato reso possibile grazie a un investimento di 200.000 euro, interamente finanziato dall’imprenditore riminese Bonfiglio Mariotti attraverso il contributo Art Bonus. L’intervento, eseguito sotto la supervisione della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, ha riguardato sia la parte esterna che quella interna, compresi gli impianti e gli elementi decorativi. Le superfici esterne, realizzate in Pietra d’Istria e pietra di San Marino, sono state consolidate e pulite, restituendo al tempietto la sua originaria luminosità. Sono stati restaurati anche la copertura, gli infissi, i fregi e le parti metalliche, compromessi dal degrado del tempo e dagli agenti atmosferici. All’interno, l’intervento ha riguardato il recupero della colonna in materiale lapideo, il consolidamento della volta intonacata, il restauro degli affreschi interni e della scultura lignea. Inoltre, è stata installata una nuova illuminazione interna con faretti a basso consumo, mentre l’esterno è stato valorizzato con un impianto di illuminazione scenografica, che permette di apprezzare il tempietto anche nelle ore serali.

Votare il restauro del Tempietto di Sant’Antonio significa contribuire alla valorizzazione di un monumento simbolo della città di Rimini e sostenere il recupero del patrimonio storico italiano. Partecipare è semplice: basta registrarsi sulla piattaforma Art Bonus e votare il progetto.