Arte del cocktail a tutta birra

Il We.Me bistrò del WeMe suite hotel di Riccione ieri è stato premiato al Beer& Food Attraction in fiera a Rimini con il Cocktail Bar&Friends Awards, un’iniziativa che si prefigge di celebrare i locali che si sono particolarmente distinti per la propria presenza sui social media, offrendo contenuti di qualità tesi a valorizzare il loro impegno professionale e la diffusione dell’arte della mixology. Il premio si sta affermando sempre più come riconoscimento significativo, volto a mettere in luce l’importante connubio tra il comparto dell’ospitalità e l’influenza delle piattaforme social, sottolineando nello specifico la rilevanza di una buona comunicazione nel mondo dell’ospitalità e gratificando i Cocktail bar che promuovono la cultura dei cocktail, riconoscendo l’impegno di questi locali nel fornire esperienze uniche e coinvolgenti ai propri clienti.

Un particolare: a parte quello del Grand Hotel di Rimini, il We.Me bistrò è l’unico a trovarsi all’interno di un hotel. Una trentina le attività premiate ieri, tra queste anche il Pepper e il Victor di Riccione. Beer&Food Attraction è l’evento che riunisce in un unico appuntamento la filiera del fuoricasa.

ni. co.