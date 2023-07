Arte e lavoro visti da ’Jodypinge’ La Cgil di Rimini ha indetto un bando per celebrare il 120esimo anniversario della Camera del Lavoro. Tra le proposte arrivate da tutta Italia, quella di Jody Boschetti, in arte 'Jodypinge', ha colpito la commissione. Le opere faranno parte di una mostra che sarà allestita in autunno.