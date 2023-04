"Arte e storia a portata di noi ragazzi"

"Spesso Rimini viene considerata solo per le sue spiagge e come meta di turismo balneare anche se, così facendo, si commette un grande errore...". Frasi come questa, tante volte, le abbiamo sentite da chi te porta barbe o capelli grigi. Ma a pronunciarlo è stata Allegra De Angelis con i suoi 14 anni e l’esperienza tra i volontari del festival di letteratura per ragazzi Mare di libri.

Dal palco del Galli, l’altro ieri, Allegra ha parlato di quel "contributo trasversale che Rimini dà alla cultura italiana. Non solo è ricca di monumenti che costituiscono un’importante fonte storica: in questa città sono presenti anche tracce della storia moderna e contemporanea, che stanno venendo valorizzate sempre di più come ad esempio il museo Fellini. Da quando ero bambina ho visto la mia città cambiare e migliorarsi. È importante includere tutti anche nell’ambito della cultura, per cercare di avvicinare anche i più giovani". Bisognerebbe "cercare di renderla più accattivante", e non concentrandosi solo "sugli aspetti più classici", per la cultura "sia fruibile non solo da coloro che sono già appassionati, ma pure da quelli che si stanno ‘affacciando’ a questo mondo".