Arte, musica e giochi per il Fadiga Festival

Prende il nome di ’Fadiga Festival’ e si terrà a Cattolica, Parco Melvin Jones, il prossimo 6 maggio dalle 14.00 a mezzanotte. Uno dei progetti votati e finanziati dall’ amministrazione comunale attraverso lo strumento del bilancio partecipativo ora, dunque, decolla definitivamente. "La proposta, in collaborazione con l’ associazione Piazza Grande Aps, intende promuovere al Parco Melvin Jones un momento di arte pubblica – confermano gli organizzatori – ispirato alle pratiche di rigenerazione urbana, con musica, arte e cibo, riferendosi ad un pubblico il più possibile vasto ed eterogeneo e con un particolare focus sulle generazioni più giovani. Arte murale, musica, giochi per bambini e adulti, skateboard e buon cibo locale saranno gli ingredienti di un format culturale del tutto nuovo per la città". Infine l’assessore alla Partecipazione Federico Vaccarini: "Abbiamo creduto sin dall’inizio nello strumento del bilancio partecipativo e siamo, dunque, doppiamente felici di veder presto realizzarsi una delle idee scelte dai nostri concittadini".

lu.pi.