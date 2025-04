Artigianato, cibo e musica. Misano svela la sua Pasqua

Arriva la Pasqua e Misano preparata la sorpresa nell’uovo. Sarà un lungo weekend all’insegna dell’artigianato, del buon cibo e del divertimento. Si parte sabato quando in via della Repubblica aprirà al pubblico un ricco mercatino dove sarà possibile trovare banchi con prodotti di artigianato, veri e propri creatori con articoli realizzati a mano, prodotti di erboristeria, dolciumi e prodotti alimentari. Il mercatino proseguirà anche nelle giornate di domenica e lunedì. Saranno presenti anche punti ristoro con specialità a base di carne e fritto. I bambini potranno trovare al sabato pomeriggio, dalle 16,30 alle 18, e la domenica mattina dalle 10,30 alle 12, un laboratorio creativo gratuito.

Nella serata del giorno di Pasqua, alle 21, l’appuntamento si sposta in piazza Repubblica per il concerto dei Revolution. La live band, apprezzata per il suo repertorio che ripercorre i migliori successi della musica dance degli anni ‘70, ‘80 e ’90, darà vita ad uno show coinvolgente.

Sarà Pasqua anche a Portoverde con la Portovida. Sabato e domenica, dalle 10 alle 19, si terrà il mercatino a base di artigianato e curiosità varie. In chiusura nel giorno di Pasquetta, la parrocchia dell’Immacolata Concezione di Misano Mare, dopo la messa delle 11, organizza il ‘Picnic nell’Aia’ alla chiesa dell’Agina. non mancheranno musica romagnola e giochi.