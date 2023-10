Artigiani digitali il premio a Rimini

Artigiani, ma digitali. Tra le attività che rappresentano un esempio c’è la riminese Alemaru. Ai tratta di una attività che offre spiedini cotti alla brace sia di pesce che di carne. Tutto tranne che digitale, verrebbe da dire, ed invece è una delle sei aziende scelte dal Gruppo Intesa Sanpaolo arrivato in regione con il progetto ‘Crescibusiness Digitalizziamo in Tour’, il nuovo programma di valorizzazione di Intesa Sanpaolo dedicato all’innovazione digitale delle aziende artigiane, del commercio, del turismo e della ristorazione. Una delegazione della banca ha fatto visita alle 6 aziende emiliano-romagnole premiate. A Rimini è toccato ad Alemaru premiata per gli investimenti nel digital e per la trasformazione del business model, l’infrastruttura digitale evoluta, i metodi di pagamento innovativi.