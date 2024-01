L’artista di strada: "Aiutatemi a trovare casa". E i riminesi si mobilitano

Rimini, 1 gennaio 2024 – In città ormai la conoscono tutti. Per i suoi disegni e i due inseparabili cani che porta sempre con sè. Ha una storia difficile alle spalle Yohana Ambros, l’artista di strada che è facile incontrare spesso in corso d’Augusto e in altre zone del centro storico, mentre lavora ai suoi quadri. La ragazza ha 32 anni, vive a Rimini dal settembre 2021 ed è alla disperata ricerca di un appartamento dove poter vivere.

"Ma trovare una casa in affitto a Rimini a un prezzo abbordabile si sta rivelando un’impresa molto difficile. C’è chi pretende cifre spropositate, anche solo per una camera ammobiliata. E tanti chiedono di lasciare l’appartamento libero nei mesi estivi, per darlo ai turisti", racconta la ragazza. Che, dopo numerosi tentativi a vuoto, ha deciso di lanciare un appello sui social per trovare casa: "Posso pagare fino a 550 euro al mese. Sono una persona seria e referenziata".

L’appello di Yohana in poche ore ha fatto il giro del web, e non solo. "Tanti si sono fatti avanti per dimostrarmi solidarietà – ammette – Alcuni mi hanno segnalato annunci di varie abitazioni in affitto. Purtroppo ancora non ho trovato quello di cui ho bisogno". Ovvero "una casa adeguata per me, Upa e Nina, le mie cagnolone con cui vivo in simbiosi, a un prezzo ragionevole".

Yohana ha un passato burrascoso. "Sono finita a vivere in strada a causa di alcune mie scelte sbagliate. Sono stata una senzatetto dal 2016 al 2020". Ma poi "sono riuscita a rialzarmi e a lavorare". Per un po’ ha vissuto in un camper, comprato "grazie ai soldi guadagnati come illustratrice e partecipando a mercatini di artigianato". Due anni fa è arrivata a Rimini. Ma "ho perso il camper, per colpa di una truffa, e mi sono ritrovata di nuovo in strada". In questi anni ha vissuto dove poteva e attualmente è all’hotel Liston. "Ma vorrei non stare più in albergo. Vorrei una casa per me, Upa, Nina. Lo faccio soprattutto per le mie cagnolone, che iniziano a essere vecchie: hanno bisogno di un posto stabile, confortevole. Posso permettermi di pagare, non sono una persona che chiede l’elemosina...". Negli ultimi tempi "non mi limito a fare l’artista di strada vendendo i miei disegni. Mi hanno commissionato diversi lavori, e questo mi consente di avere delle entrate sicure e di prendermi una casa in affitto". A chi si ferma a parlarle Yohana non nega il difficile passato e gli errori fatti. "Ho pagato per i miei sbagli, ora vorrei solo una casa per me e i miei cani".