Artisti, Artigiani e Rievocazioni Storiche a Mondaino per il Palio de lo daino

Arriveranno a Mondaino da sette Regioni diverse: Lazio, Veneto, Lombardia, Emilia-Romagna, Marche, Toscana e Umbria. Sono gli artisti, gli artigiani, gli antichi mestieranti e bottegai, le associazioni di rievocazione storica che accompagneranno il pubblico in un viaggio indietro nel tempo in occasione della 34esima edizione del Palio de lo daino, il tradizionale evento che commemora la pace tra le Signorie dei Malatesta e dei Montefeltro, siglata nel 1459: dal 17 al 20 agosto il centro del paese della Valconca si animerà con cortei, spettacoli, animazione itinerante, musica e le disfide tra le quattro Contrade in abiti d’epoca per contendersi la vittoria.