Artisti da tutta Europa: a San Marino torna il Tour music fest

Il Tour music fest-The european music contest concede il bis a San Marino. Dal 27 novembre al 2 dicembre torna, sul Titano il più grande conocorso musicale d’Europa che porterà in scena oltre 600 formazioni artistiche provenienti da Austria, Germania, Italia, Polonia, Repubblica Ceca, Slovenia, Spagna, Svizzera e San Marino, A colpi di note in Repubblica si svolgeranno le fasi finali del contest. Oltre 50 eventi gratuiti per un festival ricco di spettacoli, concerti e masterclass con i grandi artisti e professionisti del settore oltre a centinaia di performance musicali dei migliori artisti e band emergenti provenienti da tutta Europa. Tutto rigorosamente dal vivo e in compagnia di grandi srtisti e personaggi come Beppe Vessicchio, Ensi, Kara DioGuardi, ex giudice di American Idol, Paola Folli, Mazay DJ, Giuseppe Anastasi, Francesco Rapaccioli (preparatore vocale di Lazza e Irama), i coach del Tour music fest e molti altri professionisti del settore.