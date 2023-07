Tensione a Rimini: artisti di strada allontanati e i passanti contestano i vigili

Rimini, 2 luglio 2023 – Momenti di tensione ieri mattina in via Castelfidardo, dove l’allontanamento di alcuni artisti di strada da parte degli agenti della polizia locale ha rischiato di innescare un parapiglia.

Sul posto, oltre ai vigili, anche le pattuglie dei carabinieri e della polizia di Stato. Tutto è cominciato quando alla centrale operativa del comando di polizia locale di Rimini è arrivata una segnalazione riguardante la presenza di alcuni musicisti intenti ad esibirsi, con tanto di amplificatori, non lontano dal mercato coperto.

Come ogni sabato, il centro di Rimini era affollatissimo di persone e lo show degli artisti di strada non è passato inosservato. Il regolamento comunale vieta l’utilizzo di strumenti per l’amplificazione a musicisti che scelgono le strade del centro come palcoscenico.

Per questo motivo attorno alle 11 gli agenti della polizia locale si sono recati in via Castelfidardo, per verificare la situazione.

Trovandosi di fronte alla band intenta ad esibirsi, i vigili si sono avvicinati per invitare i giovani a spegnere i loro strumenti e allontanarsi. L’intervento degli agenti ha però fatto scattare la reazione di alcuni passanti, che si sono rivolti alle divise prendendole a male parole. Sono stati attimi di tensione, con gli agenti contestati in maniera anche parecchio aggressiva.

Per evitare che la situazione precipitasse, è stato richiesto l’intervento di alcune pattuglie di supporto. In via Castelfidardo sono quindi arrivati anche gli agenti della polizia di Stato e i carabinieri.

A quel punto, una volta placati i bollenti spiriti e rasserenati gli animi, gli artisti di strada sono stati inviati ad allontanarsi, ma per loro non sono scattate sanzioni.

L’esercizio dei mestieri girovaghi è disciplinato dall’articolo 29 del regolamento di polizia urbana del Comune di Rimini. L’attività può essere svolta nello stesso luogo, per periodi non superiori ai 60 minuti e le soste possono essere fatte solo in luoghi che distino tra di loro 500 metri.

Se la sosta si prolunga per più di un’ora è necessario richiedere l’autorizzazione/concessione per l’occupazione di suolo pubblico e pagare la relativa tassa.