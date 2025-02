Artisti di strada: niente posto fisso. Costretti a spostarsi per esibirsi

"Aree spettacolo viaggiante e circense": approvate le "linee di indirizzo" con delibera di giunta del 30 gennaio. Un documento di sei pagine nel quale vengono puntualmente indicate tutte le aree del territorio deputate ad ospitare la tipologia di intrattenimenti sopra citata. Confermate le aree private: via Pascoli "per attrazione tiro a pistole"; piazzale Santa Margherita per attrazione mini giostra a seggiolini; via Dei Saraceni per il Luna Park di Bellaria; via Pinzon per spiaggia privata fino a 5 attrazioni.

Nel testo si specifica anche che "ogni artista di strada potrà essere autorizzato all’occupazione di suolo pubblico in postazioni e giornate diverse e potrà occupare la stessa area per un massimo di due volte al mese". Inoltre, "le occupazioni richieste dagli artisti di strada dovranno avvenire secondo le modalità previste dal vigente regolamento comunale in materia di occupazione suolo pubblico e potranno riguardare al massimo due esibizioni ogni sera con inizio dalle 21 e termine entro le 23. "Sulle aree dei Centri Commerciali Naturali (Isola dei Platani e viale Ennio, ndr) dalle 22 alle ore 23.

A partire da oggi l’Ufficio per le Relazioni con il Pubblico estende il proprio orario di apertura : il giovedì orario continuato dalle 8 alle 17. Dal lunedì al sabato al mattino dalle 8 alle 13,30.