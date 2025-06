Artisti di tutto il mondo nella Notte delle streghe

È iniziato ufficialmente il conto alla rovescia per La Notte delle Streghe 2025, cinque giorni (dal 19 al 23 giugno) di spettacoli, musica, performance, mercatini e molto altro ancora. E anche questa edizione vedrà un palinsesto ricchissimo, fatto di spettacoli internazionali a cui si affiancano decine di proposte d’intrattenimento e animazioni a cura delle realtà locali, dalla danza al teatro, dalla musica live ai fumetti, dall’artigianato creativo alle attività pensate per i più piccoli. Confermata la direzione artistica de L’Ufficio Incredibile di Alice Mazzini, che porterà a San Giovanni artisti da tutto il mondo, anteprime nazionali, debutti e compagnie italiane tra le più apprezzate del circuito del teatro urbano e del nouveau cirque. Ed ogni angolo del paese, strada, piazza, giardino si trasformerà in un palco o in uno spazio di magia e intrattenimento.

Tra gli artisti da ricordare la Compagnia Mosqueta, che dall’Argentina si esibisce per la prima volta in Europa con lo spettacolo ‘Trastocando’, ed ancora Pantao, in arrivo dalla Germania per la prima volta in Italia con la sua sorprendente tartaruga gigante, così come l’anteprima dell’argentino Fermin Morà, un moderno Charlie Chaplin in equilibrio tra poesia, sorrisi e improvvisazione. E ancora: la singolarità di Tridiculos, tre artisti, un russo cresciuto a Tel-Aviv e due ucraini che si sono incontrati a Berlino e ora stanno incantando i palcoscenici d’Europa con un mix travolgente di beatbox, breakdance e danza acrobatica, fino allo splendore di Opera Fiammae, compagnia che ha fatto del fuoco la sua arte, combinando danza, teatro, giocoleria, arti circensi, giochi di magia ed effetti speciali.

Cinque giorni di spettacoli che culminano poi nella notte del 23 giugno con il rito finale del fuoco della notte di San Giovanni nell’alveo del torrente Ventena. Cinque giorni, dunque, magici per vivere un’esperienza all’insegna della cultura, delle radici popolari, della creatività e della magia, un evento che continua a crescere e a rinnovarsi e che anno dopo anno non smette di stupire.

Luca Pizzagalli