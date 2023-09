Artisti e performer si mettono al lavoro

Domani va in scena ‘RespirArte’ a San Giovanni in Marignano con la seconda edizione dell’evento organizzato da Aps Pro Loco e dedicato alle mille sfaccettature dell’essere artista. A partire dall 18 e fino alla tarda serata passeggiare per le vie del borgo sarà un’esperienza magica: il borgo di San Giovanni si animerà infatti di artisti al lavoro per realizzare opere dal vivo accompagnati da musicisti e performer.