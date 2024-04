’Artisti in piazza’. Ecco le date del Festival Il Festival Internazionale "Artisti in Piazza" di Pennabilli ha annunciato le data per l'edizione 2024: dal 13 al 16 giugno. Oltre cinquanta artisti si esibiranno in circo contemporaneo, teatro, musica e danza, provenienti da tutto il mondo, dedicando l'evento alla Meraviglia.