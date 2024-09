Artisti riminesi in concerto per la pace a Gaza

Una voce e tanta musica per parlare della Palestina e dell’orrore della guerra in Medio Oriente. Sabato e domenica, nella Serra cento fiori del Parco XXV aprile a Rimini, va in scena Voci per Gaza’, un evento per sensibilizzare e allo stesso tempo sollevare il dramma dell’emergenza umanitaria in corso in Palestina. Ma soprattutto per raccogliere fondi per garantire assistenza e generi di prima necessità alle persone disabili, maggiormente in difficoltà in questi tempi di guerra. Sul palco faranno a turno i grandi nomi della scena musicale romagnola e in particolare riminese come Riccardo Amadei, Andrea Amati, Federico Mecozzi, Lorenzo Semprini, Tonino 3000 e tanti altri. Special guest della serata la cantante siriana Mirna Kassis accompagnata da Matteo Damele e Tomas Milner.

"Un’iniziativa nuova, bellissima e che entra direttamente nelle vite di tutti, per dire un ‘no’ all’unisono alla brutalità delle guerre, delle armi e della violenza – spiega Francesca Mattei, assessora alle Politiche per la pace –. In queste situazioni tragiche, penso che ogni gesto, anche quello apparentemente più lontano, possa diventare un atto di sostegno universale, capace di offrire un aiuto a chi affronta le terribili conseguenze della guerra".

La due giorni di grandi eventi si accende con tantissime attività a partire dal pomeriggio, proseguendo poi fino a sera tra proposte gastronomiche, vini del territorio, dj set e musica dal vivo. L’ingresso sarà ad offerta libera da destinare alla raccolta fondi Emergenza Gaza, promossa da EducAid. Si parte sabato dalle 17 con la performance di pittura live a cura del writer riminese Buria e con i laboratori di giochi pittorici per bambini. Spazio anche alla cultura dalle 18 con la presentazione del ‘Penultimo respiro di Gaza’, scritto da Andrea Maestri, uno dei pochi ad aver raggiunto il valico di Rafah dopo il 7 ottobre 2023. Dai libri ai dibattiti: alle 19 Rimini4Gaza porta in scena un talk sulle violazioni dei diritti umani nella Striscia di Gaza. Partecipa Angelo Stefanini, medico volontario in Palestina. Dopo gli incontri, alle 20.30 fino a notte, si aprono le danze e il parco diventa un enorme dance floor all’aria aperta con i djset dei migliori artisti della consolle di Rimini. Domenica invece gli appuntamenti iniziano dalle 16 con tantissima musica non stop fino alle 22. Nel corso delle esibizioni saranno letti passaggi tratti da libri di alcuni autori arabi. Spazio anche ai bambini con laboratori di creatività in programma dalle 17.

Federico Tommasini