Il gioco dei pusher
Sergio Gioli
Il gioco dei pusher
Rimini
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Giorgio ArmaniYoox licenziamentiAllerta meteoBiglietti RadioheadVasco RossiMostre autunno
Acquista il giornale
CronacaAs Madalenas, al mulino Sapignoli si ‘macina’ folklore brasiliano
5 set 2025
Aldo Di Tommaso
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Rimini
  3. Cronaca
  4. As Madalenas, al mulino Sapignoli si ‘macina’ folklore brasiliano

As Madalenas, al mulino Sapignoli si ‘macina’ folklore brasiliano

A Poggio Torriana il mulino non macina più grano ma emozioni. Martedì prossimo alle 21 il museo Mulino Sapignoli inaugura...

Il duo As Madalenas. che si esibirà a Poggio Torriana

Il duo As Madalenas. che si esibirà a Poggio Torriana

Per approfondire:

A Poggio Torriana il mulino non macina più grano ma emozioni. Martedì prossimo alle 21 il museo Mulino Sapignoli inaugura ’Macinare cultura – festival dei mulini storici’ con le As Madalenas, duo al femminile che da oltre dieci anni intreccia Italia e Brasile. Cristina Renzetti, bolognese, e Tatiana Valle, nata nello Stato di Paranà, portano dal vivo il loro terzo album uscito nel 2023: un lavoro che racconta dodici anni di sodalizio fatto di ricerca, scambi e confronto continuo. Sul palco è un gioco di specchi: voce e chitarre che si rincorrono, pandeiro e clarinetto, surdo e triangolo che aggiungono ritmo e colori. L’obiettivo? "Avere un approccio diretto con il pubblico". Non cartoline tropicali, ma il respiro autentico del folklore brasiliano, filtrato da due musiciste che hanno calcato club e festival tra i più importanti, da Time in Jazz alla Casa del Jazz di Roma. A Poggio Torriana l’ingresso è libero ma la prenotazione è gradita al numero 0541 688273 o scrivendo alla mailurp@comune.poggiotorriana.rn.it.

Il viaggio però non si ferma: sabato 13 settembre Macinare Cultura si sposta al Mulino Scodellino di Castel Bolognese con i MalaManouche e Giulia Meci, mentre domenica 14 sarà la volta del Mulino Mengozzi di Premilcuore con Carlo Maver e Joe Pisto. Poi altre tappe fino al 28 settembre, a ricordarci che anche la pietra dei mulini può tornare a cantare.

Aldo Di Tommaso

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

Musica