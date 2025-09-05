As Madalenas, al mulino Sapignoli si ‘macina’ folklore brasiliano

A Poggio Torriana il mulino non macina più grano ma emozioni. Martedì prossimo alle 21 il museo Mulino Sapignoli inaugura ’Macinare cultura – festival dei mulini storici’ con le As Madalenas, duo al femminile che da oltre dieci anni intreccia Italia e Brasile. Cristina Renzetti, bolognese, e Tatiana Valle, nata nello Stato di Paranà, portano dal vivo il loro terzo album uscito nel 2023: un lavoro che racconta dodici anni di sodalizio fatto di ricerca, scambi e confronto continuo. Sul palco è un gioco di specchi: voce e chitarre che si rincorrono, pandeiro e clarinetto, surdo e triangolo che aggiungono ritmo e colori. L’obiettivo? "Avere un approccio diretto con il pubblico". Non cartoline tropicali, ma il respiro autentico del folklore brasiliano, filtrato da due musiciste che hanno calcato club e festival tra i più importanti, da Time in Jazz alla Casa del Jazz di Roma. A Poggio Torriana l’ingresso è libero ma la prenotazione è gradita al numero 0541 688273 o scrivendo alla mailurp@comune.poggiotorriana.rn.it.

Il viaggio però non si ferma: sabato 13 settembre Macinare Cultura si sposta al Mulino Scodellino di Castel Bolognese con i MalaManouche e Giulia Meci, mentre domenica 14 sarà la volta del Mulino Mengozzi di Premilcuore con Carlo Maver e Joe Pisto. Poi altre tappe fino al 28 settembre, a ricordarci che anche la pietra dei mulini può tornare a cantare.

Aldo Di Tommaso