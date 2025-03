Ascensore rotto al ’Ceccarini’. L’odissea dei dializzati per curarsi

"Per noi dializzati dover aggirare l’ospedale facendo tanta strada a piedi, per poterci recare nella zona dove fare la dialisi, è un disagio enorme". Marco Papa racconta così la propria odissea. Un problema che va avanti da circa un mese all’ospedale Ceccarini. Tutto questo perché l’ascensore che dà accesso al reparto a cui possono accedere i dializzati è rotto, e il ritardo nella sistemazione si è protratto a lungo. Quanto basta per passare da un disagio momentaneo a un problema per chi è in dialisi.

"Da diverse settimane siamo costretti a fare il giro dell’ospedale. Dobbiamo accedere dall’ingresso principale e da qui addentrarci all’interno dell’ospedale per arrivare infine al reparto che ci attende. Tutto questo perché l’ascensore che si trova nel complesso ospedaliero sul lato in cui si trova anche l’Avis, è rotto e inutilizzabile. Ho anche provato a contattare l’azienda sanitaria, chiedendo della direttrice, per capire quando l’ascensore sarebbe stato ripristinato, ma non ho avuto risposte".

Ricevuta la segnalazione abbiamo contattato l’AUSL per verificare la situazione. Da quanto ci è stato riferito dall’azienda sanitaria, poche ore prima della nostra chiamata è finalmente arrivato il pezzo sostitutivo tanto atteso e necessario per sistemare l’ascensore. Già oggi, rassicura l’AUSL, potranno cominciare così le operazioni sull’ascensore. I lavori richiederanno poco tempo. Poi l’ascensore potrà tornare a funzionare, e per i dializzati non sarà più necessario aggirarsi all’interno del Ceccarini per giungere a destinazione.