Ascensori ko: "Stazione vietata ai disabili"

Sono chiusi da oltre un anno e mezzo. Ma nonostante le rassicurazioni di Rfi, sono ancora fuori uso gli ascensori alla stazione ferroviaria di Santarcangelo. Il problema è noto, più volte l’amministrazione ha sollecitato Rete ferroviaria italiana a risolverlo, ma la situazione non è cambiata. "Una stazione ferroviaria in cui gli ascensori sono fuori uso da tempo immemore, non è degna di un paese civile. A oggi una persona con disabilità può accedere esclusivamente al binario uno, dove tra l’altro passano pochissimi mezzi...", attacca Patrick Wild, il consigliere comunale di Pensa - Una mano per Santarcangelo. Wild così ha preso carta e penna e scritto a Rfi, per chiedere che il problema sia risolto nel più breve tempo possibile. È una situazione ben nota al Comune di Santarcangelo. In questi mesi anche l’amministrazione ha sollecitato Rfi a rimettere in funzione i due ascensori.

"Da quanto abbiano capito – dice Massimo Berlini, di Confesercenti – si è andati per le lunghe perché non si trovava un pezzo di ricambio". Il pezzo è stato trovato, "ma Rfi ora deve incaricare una ditta per il montaggio. Almeno, così ci era stato riferito il 22 settembre scorso durante un evento (organizzato da Italia Nostra) alla stazione di Santarcangelo". I due ascensori fuori servizio non sono l’unico problema alla stazione. I bagni pubblici sono chiusi, per potervi accedere è necessario chiedere le chiavi ai gestori del bar della stazione. "Santarcangelo si merita di meglio", sottolinea Berlini. Che da anni, insieme ad altri, si batte affinché a Santarcangelo fermino più treni, nell’interesse dei pendolari e anche dei turisti che visitano la città.

Sulla questione degli ascensori da Rfi assicurano che sono stati già sistemati e collaudati. Manca ancora un intervento: la sistemazione e il potenziamento del quadro elettrico: "I lavori saranno completati nel più breve tempo possibile".