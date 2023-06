Asfaltatura della rotonda Nuove chiusure in vista

Si avvicina la fine lavori per la nova rotonda sulla statale 16 adriatica a Misano, all’intersezione con via Grotta e via del Mare. Dopo che il cantiere ha definito spazi e dimensioni dell’opera, è arrivato il momento in cui scenderanno in strada i mezzi per andare ad asfaltare la zona della rotonda e le immissioni. Per consentire l’asfaltatura del fondo stradale della nuova rotatoria, a partire da lunedì entrambe le vie di accesso alla statale 16, via Grotta e via del Mare saranno chiuse al traffico nei tratti in prossimità dell’incrocio. La durata dei lavori è di tre giorni, salvo cambiamenti provocati dalle condizioni meteorologiche. Il traffico lungo la statale sarà regolato da semaforo.