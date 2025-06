Asfaltatura della Super. Chiudono le strade in zona Domagnano

Inizieranno lunedì i lavori di asfaltatura lungo la Superstrada in prossimità della rotatoria di Domagnano ‘La Croce’. Lavori che prevederanno alcune chiusure al traffico. Esattamente la Superstrada (lavori notturni tra lunedì e martedì) alle 22 sarà chiusa in entrambe le corsie discendenti (direzione Rimini) di via 25 Marzo da Via Dei Pini alla rotonda ‘La Croce’, con deviazione del traffico pesante in Strada sesta Gualdaria, mentre il traffico leggero sarà deviato in via delle Querce. E’ inoltre prevista la chiusura di entrambe le corsie ascendenti (direzione San Marino) di via 25 Marzo dal bivio con Strada delle Tamerici, con conseguente deviazione traffico sulla stessa Strada delle Tamerici. Alle 6.30 di martedì è prevista la temporanea fine lavori e la riapertura della strada in entrambi i sensi di marcia. Alle 22 di martedì è poi prevista la chiusura di entrambe le corsie ascendenti di via 25 Marzo dal bivio con Strada delle Tamerici, con conseguente deviazione del traffico sulla stessa Strada delle Tamerici. Con fine dei lavori alle 6.30 di mercoledì.