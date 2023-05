Asfaltature e nuovi arredi: la città si rimette in forma

Dalla zona colonie alla Cagnona passando per Igea centro e la zona monte. "Continua l’attività dell’amministrazione per rendere sempre più accogliente il nostro territorio in vista della prossima stagione estiva – affermano dal Comune –. Il lavoro sugli ingressi al paese prosegue con la fresatura e successiva asfaltatura del viale Pinzon in zona colonie fino alla Casa di riposo La Marina. Un ulteriore stralcio che porterà alla totale riasfaltatura dell’intera zona colonie". Sempre in tema di risistemazione ed asfaltatura "si passerà prima in via del Bragozzo e quindi in Via Orazio e via Baldini per sanare la situazione messa in difficoltà dai pini". Sono iniziati anche i lavori per l’arredo urbano in Via Ovidio per l’intervento sulla pavimentazione che si era deteriorata in alcuni punti. "Una serie di interventi importanti che riguardano quindi anche alcune delle zone più frequentate di Igea Marina – conclude l’amministrazione – e che miglioreranno la fruibilità e la qualità della città turistica".