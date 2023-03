Asfaltature per un milione di euro I lavori partono dopo Pasqua

Dopo le festività di Pasqua si parte con i lavori. Interventi per un milione di euro "destinati al miglioramento del patrimonio stradale comunale". Ovvero, riasfaltatura per una ventina di strade "che presentano difformità" (buche e avvallamenti) ma anche manutenzione di percorsi pedonali, marciapiedi, pavimentazioni bituminose e tappetini. Concluso l’iter dell’appalto per la realizzazione delle opere: è stato aggiudicato alla cooperativa Cbr di Rimini, "che ha presentato la migliore offerta tecnico-economica", sottolinea Palazzo Garampi. Le strade sono state individuate in base alle priorità indicate dai tecnici comunali e da Anthea, "tenendo conto delle segnalazioni dei cittadini". Sono distribuite in diversi punti del territorio, "con una particolare attenzione per la zona a monte della Statale".

"Già a marzo sono partiti i primi interventi sulle strade in capo ad Hera, nell’ambito dei lavori per la separazione delle reti fognarie che hanno interessato sia la zona mare nord, sia Miramare – segnala l’assessore ai lavori pubblici Mattia Morolli –. Ad aprile questi lavori si andranno ad integrare con quelli messi a bilancio dall’amministrazione comunale, destinati a migliorare la qualità del patrimonio stradale sia nei quartieri altamente frequentati sia nei comparti extraurbani". Si tratta di una prima tranche di interventi a cui seguirà una seconda fase dopo l’estate, anch’essa del valore di un milione di euro e sempre sostenuto da risorse comunali. "Un impegno importante – conclude Morolli – con l’obiettivo di ammodernare e aumentare il livello di sicurezza di numerose strade cittadine, intervenendo in maniera capillare".