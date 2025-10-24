"Asfalti e marciapiedi: i costi sono triplicati"

Alzi la mano chi non vorrebbe marciapiedi riqualificati e asfalti lisci dove camminare o viaggiare in auto e moto. Ma in sei anni "il costo dei materiali per effettuare i lavori è aumentato in modo considerevole", dice l’assessore ai Lavori pubblici Simone Imola, dove per considerevole va inteso il 300%. "I costi sono triplicati soprattutto per gli incrementi dopo il Covid e con il superbonus edilizio, di pari passo i contributi che ci arrivavano dal governo sono scomparsi a partire dal 2024, dunque la situazione non è semplice". Ma non per questo l’amministrazione ha rivisto i piani. "Siamo andati in direzione opposta, tant’è che non ci limitiamo a spendere 1,3 milioni di euro in asfalti e marciapiedi, ovvero il valore annuale che viene dato a Geat per questi interventi. Consapevoli della situazione abbiamo inserito la riqualificazione dei quartieri nelle opere pubbliche, e non nella normale manutenzione delle strade. Dunque procediamo con i lavori pubblici nei quartieri e al medesimo tempo facciamo manutenzione in altre zone. Poi c’è la ‘squadra decoro’, anche questo è un capitolo di spesa è in più". C’è un altro aspetto su cui l’amministrazione si è mossa per limitare gli interventi sugli asfalti, trovando chi li fa a costo zero. "Abbiamo approvato un regolamento che si applica con quelle aziende che intervengono sui sottoservizi. Laddove il ripristino degli asfalti non è fatto a regola d’arte, il lavoro di sistemazione non è a carico de Comune, ma delle aziende".