Asfalti e rotonde per Raibano

Lavori nei quartieri Raibano, Tre Villaggi e Riccione Due. A fare il punto in un’assemblea davanti a un centinaio di cittadini è stata la giunta. Tra le iniziative già completate c’è l’asfaltatura di viale Gradara (400mila euro), ed è stata spostata anche la fermata dell’autobus. Un altro progetto in corso riguarda la realizzazione di una nuova rotatoria tra viale Gradara e viale dell’Ecologia, con il cantiere che partirà entro l’anno. Sempre a Raibano gli uffici del municipio studiano un sistema di protezione contro gli allagamenti, con la creazione di un fosso scolmatore, i cui lavori sono previsti per giugno, e la riqualificazione della piastra di viale Gradara. A Riccione Due si lavora sulle reti delle telecomunicazioni. Entro l’anno la bonifica degli acquedotti con nuovi asfalti e marciapiedi.