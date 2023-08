Asfalti, fognature e videosorveglianza Simone Imola elenca i progetti in partenza

Nuovi asfalti, fognature, videosorveglianza, giochi al parco, verde e marciapiedi perfettamente lisci. Con la fine di agosto parte il restyling di San Lorenzo. A renderlo noto è "colui che ha seguito questa pianificazione e i progetti e che pur sospeso non ha mai smesso di seguirli per amore della città", annuncia dal quartiere l’assessore Simone Imola. In precedenza sono stati eseguiti due interventi di rifacimento nei viali Veneto e Bergamo. Ora si parte con una lunga serie di lavori. "In primis il rifacimento di viale San Lorenzo comprensivo di marciapiedi rovinati, piazzale don Montali e l’innalzamento dell’attraversamento ciclopedonale come deliberato suo tempo, grazie al prezioso contributo dell’assessore all’Urbanistica Andruccioli Christian". Lo stanziamento di risorse pubbliche ammonta a 151mila euro. L’inizio del cantiere è atteso lunedì. A seguire ci sarà il rifacimento "degli acquedotti in eternit di tutto il quartiere", partendo da viale Oneglia e Vado Ligure che saranno poi asfaltati. Per i più piccoli è prevista un’area gioco inclusiva grazie all’accordo di programma con la Regione e un’area fitness. Infine, "a seguito del rifacimento di tutti gli acquedotti, con le somme a disposizione, i ribassi d’asta derivanti dall’appalto di viale San Lorenzo e un’eventuale variazione di bilancio sarà possibile realizzare il completamento del marciapiede mancante lungo il viale San Lorenzo ed eseguire asfaltature in via Rapallo, Imperia, Voltri, Lavagna, Nervi e Alassio.