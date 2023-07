Asfalti, la ditta si ferma "Non si lavora con 40 gradi"

"Non si può pensare di lavorare nelle prime ore del pomeriggio con quaranta gradi che si aggiungono ai 120 dell’asfalto. Fermare le lavorazioni è il minimo". Gabriella Mattei è la titolare dell’omonima ditta edile di Villa Verucchio che ieri mattina ha siglato un accordo con i sindacati di settore di Cgil, Cisl e Uil, aprendo alla cassa integrazione per caldo. "L’accordo che abbiamo trovato – riprende la titolare - prevede orari di lavoro al mattino, dalle sei a mezzogiorno, anche se è già capitato la settimana scorsa che si anticipasse ulteriormente l’orario di avvio alle quattro, per consentire ai dipendenti di lavorare in strada nelle ore più fresche della giornata. Non si lavora nel pomeriggio, accedendo a due ore di cassa integrazione. In queste condizioni climatiche serve senso di responsabilità". L’azienda Mattei ha 30 dipendenti e la cassa integrazione da caldo è stata aperta per 21 posizioni, quanti sono i dipendenti che eseguono le lavorazioni stendendo gli asfalti, mentre i restanti nove lavoratori sono amministrativi. "Non sappiamo per quanto tempo sarà attiva la cassa integrazione. Seguiamo il meteo, anche se dalle previsioni pare che fino a martedì prossimo le temperature non cambino di molto".

L’edile Mattei è la prima azienda in provincia di Rimini a trovare un accordo con i sindacati per ricorrere alla cassa integrazione dovuta al caldo eccezionale. Ieri mattina nella sede dell’azienda c’erano i referenti dei tre sindacati, Renzo Crociati per la Fillea Cgil, Roberto Casanova per Filca Cisl Romagna e Aziz Ibnoerrida per Feneal Uil.

"L’accordo - spiegano - prevede l’anticipo dell’indennità economica di cassa integrazione da parte della società e un confronto constante per i prossimi giorni con le organizzazioni sindacali degli edili, al fine di individuare ulteriore buone pratiche che consentano di lavorare senza rischi per la salute". Inoltre "auspichiamo che questi comportamenti virtuosi vengano replicati negli incontri in programma con altre imprese e che committenti pubblici e privati diano corrette indicazioni, sull’importanza di ridurre lo stress da calore indispensabili per evitare infortuni e morti sul lavoro". Per il momento l’azione dei sindacati si è concentrata sulle lavorazioni più a rischio nel settore degli edili, ovvero quelle stradali, "dove gli operai - proseguono i sindacati - sono impegnati nella bitumatura e nel movimento terra. Abbiamo chiesto pubblicamente anche la sospensione delle attività".

a.ol.