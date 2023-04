"Asfalto dissestato in via Baldini"

Continuano le proteste tra i residenti di via Baldini a Bellaria, a due passi dal parco del Gelso. I residenti lamentano la pericolosità della via, per colpa dei dissesti del manto stradale, causati dalle radici dei tigli e pini presenti. Tutto questo dopo aver lamentato la cattiva gestione delle potature delle piante. "Il manto stradale è tutto rovinato – spiegano i cittadini –. Sembra una corsia a ostacoli con dei rialzamenti dell’asfalto anche di 1015 centimetri, causati dalle radici degli stessi tigli e pini. È pericoloso per auto, ciclisti e motociclisti, ma anche per i pedoni che con carrozzine o a piedi sono costretti ad andare in strada per non inciampare sui marciapiedi".