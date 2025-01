Asili, elementari e medie: ecco giorni e orari degli open day

Dopo i due affollati open day che, nei mesi di novembre e dicembre, hanno visto la sede bellariese dell’Istituto alberghiero Malatesta di Rimini - all’interno del palazzo dei congressi - aprire le porte agli aspiranti futuri studenti, e ai loro famigliari, che hanno visitato laboratori di cucina, sala, bar, informatici e digitali, è ora la volta degli ordini delle scuole d’infanzia e di quella dell’obbligo.

Si svolgeranno oggi infatti – segnala l’amministrazione comunale con l’assessore alla Scuola Milena Casali (in foto) – i primi open day organizzati in vista dell’apertura delle iscrizioni alle scuole dell’infanzia e alle scuole del primo e del secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2025/2026, fissate dall’amministrazione comunale per il periodo compreso tra il 21 gennaio e il 10 febbraio 2025.

Questo il calendario completo fornito dal Comune: