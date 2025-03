Asili nido, agevolazioni per oltre 200 famiglie

"Sono 218 le famiglie a usufruire delle agevolazioni per i figli iscritti negli asili nido convenzionati per l’anno scolastico in corso". A fornire numeri e percentuali è il Comune di Rimini. Un balzo in avanti, quello degli asili nido, dal 28% al 38% nella copertura dei posti. "Reso possibile – dicono dall’amministrazione – anche grazie a interventi di welfare che permetteranno a più famiglie di iscrivere le proprie figlie e i propri figli nei nidi del sistema pubblico-privato".

Per il 2024-25 si tratta di 19 servizi educativi per la prima infanzia che, tramite la convenzione con il Comune, hanno avviato un percorso di collaborazione e messa in rete. Il supporto economico si attua mediante erogazione di sussidi alle famiglie dei minori iscritti nei servizi convenzionati per l’abbattimento della retta, in concorso col sussidio Inps. Misure che si sommano a quelle per il sostegno all’inclusione scolastica con più di 6 milioni dedicati dal bilancio comunale, e la conferma anche per l’anno prossimo, dell’intero corpus delle agevolazioni per le famiglie.

"Un ulteriore tassello – spiega la vicesindaca Chiara Bellini – che contribuisce a sviluppare la qualità e la quantità del servizio educativo per l’infanzia riminese".